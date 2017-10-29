عبدالعزيز الفضلي

تتجه وزارة التربية الى الغاء مدارس ما تسمى بمدارس المستقبل بعد فشل المشروع وعدم تحقق الهدف المنشود منه.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» ان التربية ستعيد النظر في هذه المدارس التي لم تطبق بالشكل الصحيح ولم تحقق الهدف الذي انشئت من اجله، مشيرة الى ان هناك اجتماعا سيعقده المسؤولون في «التربية» مع المشرفين على المشروع للاطلاع على ما حققته المدارس من هدف ايجابي يخدم المتعلم والعملية التعليمية ومن ثم اتخاذ القرار النهائي بشأنها، متوقعة ان يتم الغاء المشروع والعودة للعمل في المدارس كبقية المدارس الحكومية الاخرى.

وتعمل مدارس المستقبل بالتركيز على التلميذ كفرد في التعلم داخل الفصل الدراسي وتهيئة معلمتين اثنتين لمواد أساسية (علمية - أدبية) متواجدتين داخل الفصل، كل واحدة منهما مساعدة للأخرى.

كما يهدف المشروع الذي بدأت بتنفيذه التربية منذ 10 سنوات لرفع المستوى التحصيلي للضعاف مع تخصيص ثلاث معلمات لعلاج الضعف في المهارات الأساسية في مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية وكذلك الاهتمام بالمخرجات غير المعرفية.