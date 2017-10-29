عبدالعزيز الفضلي

يقوم عدد من رؤساء اقسام المواد الدراسية الناجحين في الوظائف الإشرافية في العاشرة والنصف صباح اليوم باعتصام بالمبنى رقم واحد لوزارة التربية للمطالبة بحل مشكلتهم وتنفيذ قرار تعيين رئيس قسم ثان للمادة. ويعتبر اعتصامهم اليوم هو الثالث منذ انطلاقة العام الدراسي الجديد.

من جانب اخر تستقبل وزارة التربية صباح اليوم الراغبين في العمل في سلك التدريس من حملة المؤهلات الجامعية لغير الكويتيين كتعاقد محلي لسد النقص في بعض التخصصات في الهيئات التعليمية بمدارس صباح الاحمد.

وذكرت الوزارة ان التخصصات المطلوبة هي اللغة العربية والانجليزية والرياضيات والعلوم بفروعها والتربية الفنية والموسيقية والديكور. ويستمر التسجيل وتقديم الطلبات حتى 30 من شهر نوفمبر المقبل في صالة المراجعين بالمبنى رقم 2 في وزارة التربية.

واوضحت مصادر تربوية لـ«الأنباء» ان الوزارة لن تستقبل الطلبات على موقعها الالكتروني ولكن من خلال مراجعة شخصية وتقديم المستندات.