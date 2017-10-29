أسامة أبوالسعود

كشفت مصادر خاصة لـ «الأنباء» ان نقابة التربية بصدد المطالبة بمكافأة خاصة للعاملين بديوان وزارة التربية والمناطق التعليمية والتعليم الخاص.

واكدت المصادر ان نقابة التربية تعد تصورا شاملا لمطالب العاملين بديوان الوزارة خاصة انهم يعملون بدون أي مكافآت أو امتيازات وأصبح ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية طاردة للكفاءات.

ولفتت الى ان عددا كبيرا من العاملين بالديوان والمناطق التعليمية طلبوا خلال الفترة الماضية تحويلهم للعمل بالمدارس.

واكدت المصادر ان وضع امتيازات خاصة للعاملين بالديوان والمناطق التعليمية سيحد من عملية الانتقال الى المدارس وسيقضي على تلك المشكلة نهائيا.

على صعيد آخر رحب رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي بفتح المجال امام المعلمين لسد الاحتياجات التعليمية بمدينة صباح الأحمد السكنية، وهو الامر الذي سبق وحذرت منه النقابة قبل فترة بضرورة سد الشواغر في مدارسها قبل بدء العام الدراسي، مشددا على ان الوزارة دائما ما تتحرك بعد بدء العام الدراسي.