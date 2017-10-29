الديري: الجهاز الفني للفريق يتبع منهجاً محدداً في التدريب يرتكز على التمرين النفسي والجسدي

فاز فريق جامعة الشرق الأوسط الأميركية AUM للطلاب بالمباراة الافتتاحية لبطولة الجامعات الخاصة لكرة القدم بنتيجة 2 ـ 0 أمام كلية الشرق الأوسط الأميركية ACM، وذلك يوم الأربعاء 18 أكتوبر الجاري على ملعب AUM. وتستمر البطولة طيلة شهري أكتوبر ونوفمبر، وتتنافس فيها ست جامعات خاصة في طليعتهم حامل اللقب لعام 2016 فريق AUM.

وتستضيف AUM رسميا جميع مباريات البطولة لكونها تملك الملعب الجامعي الوحيد في الكويت الحائز شهادة أعلى مقاييس الاعتماد والجودة العالمية (FIFA Certificate) من قبل منظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، مع مدرجات تتسع لـ 3 آلاف وسبعمائة متفرج.

من جهته، صرح مدير المركز الرياضي في جامعة الشرق الأوسط الأميركية AUM نظير الديري بأن الجهاز الفني للفريق يتبع منهجا محددا في التدريب يرتكز على التمرين النفسي والجسدي وعلى العمل الجماعي ضمن الفريق الواحد، مشيرا الى ان لاعبي فريق AUM يتمتعون بمهارات وقدرات عالية تمكنهم من المنافسة على مستوى رفيع.

وشدد الديري على أهمية دور المدربين الذين يحرصون بشكل دائم على تثبيت ورفع معنويات أعضاء الفريق. وتوجه بالشكر الى كل من ساهم في دعم وإنجاح الفريق بدءا من الإدارة والمدربين والطلاب الذين رفعوا اسم AUM والكويت عاليا.

وشكل فوز فريق AUM بكأس دوري T5B) Tournament of 5 Ballons) في فرنسا عام 2017 تحديا جديدا للاعبين كما رفع من معنويات الفريق الذي يسعى اليوم الى تقديم أداء أفضل بهدف تكرار السيناريو نفسه من خلال تحقيق اللقب المحلي، والمشاركة ببطولات دولية.

وتسعى جامعة الشرق الأوسط الأميركية AUM الى تشجيع طلابها على الانخراط في الفرق والنشاطات الرياضية بشكل مستمر، خصوصا ان الثقافة الرياضية تدخل في صلب الفلسفة التعليمية للجامعة، كما أن الرياضة تأتي في صلب الفلسفة التعليمية لـ AUM من منطلق «العقل السليم في الجسم السليم».

وتوفر AUM فرصا مختلفة لطلابها للمشاركة في فعاليات رياضية محلية ودولية ما يصقل مواهبهم، لاسيما ان النشاط الرياضي، بالموازاة مع التحصيل العلمي، يسهمان في تنمية جوانب شخصية الطلاب وفي نجاحهم في المستقبل.