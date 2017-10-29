ساهمت الكلية الأسترالية في نشر الوعي حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عن المرض والوقاية منه خلال شهر أكتوبر الحالي والذي يعرف بـ «الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي».

وكجزء من جهود التوعية، أقامت الكلية الأسترالية عدة نشاطات منها توزيع الأساور باللون الوردي على الطلاب والموظفين، بالإضافة إلى إعلانات توعوية تم نشرها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعية وأيضا تم توزيع كتيبات توعوية تشمل معلومات ونصائح لتفادي المرض، بهدف تثقيف وتشجيع الأفراد بإجراء صورة الثدي في الأشعة والفحص الإكلينيكي، إذ ان الكشف المبكر يمكن أن ينقذ حياة الناس.

وتجدر الإشارة إلى أن أهمية التوعية تعتبر محطة مهمة جدا، إذ تؤمن الكلية بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية في اتخاذ دور فعال في تثقيف المجتمع وتسليط الضوء على القضايا الأساسية التي تصب في مصلحة المجتمع الكويتي.