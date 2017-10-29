بحث وفد من جامعة الكويت مع رئيس جامعة روما (تورفيرغاتا) وقياداتها أوجه تطوير العلاقات الاكاديمية العلمية والتعليمية وتبادل الخبرات في اطار تفعيل اتفاقية التعاون التي تربط الجامعتين.

جاء ذلك في زيارة قام بها عميدا كليتي الطب د.عادل عايد والعلوم الادارية د.مشاري الهاجري الى الجامعة برفقة سفيرنا لدى إيطاليا الشيخ علي الخالد حيث كان في استقبالهم رئيس الجامعة البروفيسور جوزيبي نوفيللي ومدير المركز متعدد التخصصات للدراسات الاسلامية البروفيسور ماسيمو بابا وعدد من كبار المسؤولين بالجامعة.

وأجرى الوفد الجامعي بعد جلسة عامة مع رئيس الجامعة وهيئة التدريس عددا من اللقاءات والاجتماعات مع عمداء وأساتذة كليات الطب والجراحة والحقوق والاقتصاد والادارة والقانون والهندسة ورؤساء الاقسام ومسؤولة العلاقات الدولية بالجامعة د.ميكيلا برويتي ومفوضة العلاقات الخارجية بكلية الطب البروفيسورة باولا سينيبالدي.

كما قام الوفد بجولة في اقسام ومعامل الجامعة ومراكزها البحثية، والتقى رؤساء اقسام التشخيص الجزيئي والعلاج النووي والاشعاعي والباطنة وأمراض الغدد والسكري وامراض الدم وزراعة النخاع والأعصاب والقائمين على علاج المرضى الكويتيين.

وقال عميد كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت د.مشاري الهاجري إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة جامعة «تورفيرغاتا» التي زار وفد منها جامعة الكويت في وقت سابق من اجل بحث سبل تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعتين.

واضاف ان الاجتماعات مع رئيس جامعة «تورفيرغاتا» وعدد من عمداء كلياتها استعرضت آفاق وأطر التعاون وتطوير العلاقات الاكاديمية بين الجامعتين.

واوضح ان المناقشات تركزت في هذه المرحلة على التبادل الطلابي بين الجامعتين وكذلك تبادل اعضاء هيئتي التدريس، مشيرا الى اهتمام جامعة الكويت بالتعرف على البرامج الدراسية بجامعة «تورفيرغاتا» ومناهجها الحديثة، اضافة الى الاهتمام المتبادل بقيام مشروعات بحثية مشتركة.

وذكر ان لدى الجامعتين رغبة في التعاون في مجال التدريس وخاصة الاستفادة من منهجيات جامعة روما الحديثة واساتذتها في «تحكيم وتقييم المناهج الدراسية» بجامعة الكويت وفق ارفع المعايير الجامعية والنظر في استحداث برامج دراسية جديدة تواكب التطورات العلمية.

واشار الى ان المناقشات تناولت فرص ابتعاث طلاب جامعة الكويت في الدراسات العليا من درجات الماجستير والدكتوراه والدورات التخصصية كما تطرقت الافكار حول انشاء درجات علمية مشتركة للخريجين والتبادل البحثي. واثنى الهاجري على جهود السفير الشيخ علي الخالد المثمرة في مد قنوات التواصل والتعاون مع جامعة «تورفيرغاتا» والجامعات الايطالية البارزة والمرموقة شاكرا ما وفرته سفارتنا من تسهيلات وكل من ساهم في انجاح الزيارة الاكاديمية في روما.

من جانبه، عبر السفير الخالد في تصريح عن سعادته بزيارة عمداء كليات جامعة الكويت الناجحة لجامعة روما «تورفيرغاتا» متوقعا نتائج مهمة على صعيد التعاون العلمي، مشددا على اهمية التعاون العلمي والتعليمي في تعزيز العلاقات الثنائية مع ايطاليا التي تشهد زخما قويا ومطردا يعكس الرغبة المشتركة والحرص المتبادل على توطيد روابط التعاون والصداقة بين البلدين.

واكد حرص الكويت على تطوير التعاون في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيات المتميزة في جامعات ايطاليا بمختلف تخصصاتها ومع مستشفياتها الجامعية المتطورة.

دوأشار الى ما لمسه في لقاءاته بأعضاء الحكومة ورؤساء الجامعات الايطالية المرموقة من اهتمام ورغبة في فتح ابوابها امام الكويتيين لاسيما الطلبة والكوادر الشابة لتحصيل احدث العلوم والتخصصات والدراسة بمجالات التفوق والابتكار الايطالية بما يعمق دعائم العلاقات الثنائية «القوية والممتازة».