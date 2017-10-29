عبدالعزيز الفضلي

شاركت كشافة الكويت في المخيم الكشفي العالمي عبر الانترنت واللاسلكي والذي يقام سنويا في شهر أكتوبر من كل عام، وقال رئيس لجنة تنمية المراحل بجمعية الكشافة وليد الملا ان المخيم شهد مشاركة جميع الكشافين من مختلف دول العالم لإجراء اتصالات من خلال وسائل هواة اللاسلكي واشارات الراديو على الموجات القصيرة وبعض المحادثات المباشرة عبر الانترنت، مشيرا الى انه تم خلاله تبادل الأفكار والخبرات بين الكشافين على مستوى أكثر من 150 دولة مشاركة.

وذكر الملا انه تم التواصل والتحدث مع أكثر من 60 دولة من دول العالم لافتا الى ان المخيم تخللته برامج ترفيهية كشفية بين الفرق الكشفية الأهلية وجوالة الكويت وكشافة وزارة التربية، مشيرا الى انه في نهاية المخيم يحصل المشارك على شهادة مشاركة ولوجو المخيم العالمي جوتا جوتي JOTA-JOTI، معربا عن بالغ شكره وتقديره لرئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية د عبدالله الطريجي على تهيئة افضل الاجواء لمشاركة كشافة الكويت في هذا المخيم الهادف.