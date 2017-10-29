عبدالعزيز الفضلي

يعقد الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غد الاثنين في مقر جمعية الكشافة الكويتية بمنطقة حولي، الجمعية العمومية العادية لمناقشة التقرير الإداري والتقرير المالي للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2017 ولتبادل وجهات النظر بخصوص القضايا التي تهم المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية إلى جانب إجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجلس إدارة للدورة المقبلة ومدتها ثلاث سنوات، والتي من المتوقع أن تنتهي بالتزكية بعد إغلاق باب الترشيح بنزول تسعة مرشحين لمقاعد مجلس الإدارة التسعة، خمسة من المجلس الحالي هم: عمر ابراهيم الغرير رئيس الاتحاد، عبدالإله محمد رفيع معرفي، سعود عبدالعزيز الشايع، محمد عبدالله العلي، طلال خليفة الجري، إلى جانب أربعة أعضاء جدد هم: رجاء عبدالعزيز الصالح، رشا يوسف العوضي، حمد عبدالله سالم العتيقي، عادل جاسم الصانع.

من جانبه، عبر رئيس الاتحاد عمر الغرير عن تقديره بالإنجازات التي حققها مجلس الإدارة على امتداد الفترة السابقة للتأكيد على دور الاتحاد ووقوفه الكامل إلى جانب أصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية من أجل النهوض والارتقاء بمسيرة ورسالة مدارسهم ومعاهدهم وفي تذليل كل الصعوبات والتحديات التي تواجههم وللحفاظ على حقوقهم مع الأخذ بالاعتبار التعاون مع الوزارة وإدارة التعليم الخاص لما فيه مصلحة مسيرة التعليم الخاص بشكل عام.

وذكر الغرير ان من أبرز الانجازات التي حققها الاتحاد خلال الفترة الماضية كسب قضيته في منح أصحاب المدارس الخاصة حقهم بالتواجد في مدارسهم، ورفض قرار الوزارة في المنع، إلى جانب استرجاع المبالغ التي دفعتها المدارس الخاصة إلى الوزارة دون وجه حق، فيما استكمل الاتحاد مساعيه للتنسيق مع اللجنة التعليمية في مجلس الأمة في شأن الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، وتقرر عدم اتخاذ أي قرار إلا بعد الرجوع لأصحاب المدارس المعنية، فيما تم الاتفاق على منح زيادة في الرسوم للمدارس الأجنبية وثنائية اللغة مقدارها 3%، على أن تتم دراسة الرسوم الدراسية في المدارس العربية والهندية والباكستانية والفلبينية.

وأضاف الغرير أن الاتحاد كان له موقفه الجاد والصريح برفض التقرير الذي أعدته شركة بريطانية التي تعاقدت معها وزارة التربية لتقييم مدارس التعليم الخاص في الكويت، مشيرا إلى أن التقرير لم يكن منصفا ويتعارض وبشكل كبير مع واقع التعليم الخاص، والدور المميز الذي تقدمه المدارس الخاصة لدعم المسيرة التربوية، فيما كان للاتحاد موقفه الرافض لقرار وزير التربية 151/2017 بشأن إضافة شروط جديدة لمنح تراخيص مدارس خاصة أجنبية جديدة في البلاد بمختلف أنظمتها، وتم رفع قضية طعن من قبل الاتحاد لمخالفة القرار للقرار رقم 4666601/1976.

وأضاف الغرير أن هناك العديد من الانجازات والأعمال التي قام بها الاتحاد خلال المجلس الحالي وان التقرير الإداري والمالي كشف بالتفاصيل عن هذه الانجازات والأعمال وما قام به الاتحاد من جهود وأنشطة مختلفة وواسعة، لما فيه صالح أصحاب المدارس الخاصة، ومسيرة التعليم الخاص.