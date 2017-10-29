أقامت مدرسة نوتنجهام البريطانية كرنفال القراءة لطلابها في ختام أسبوع معرض الكتاب، وشهد الكرنفال العديد من الفقرات المميزة بدأت باستعراض لطلاب المدرسة على المسرح عبروا فيه عن فائدة القراءة وأهميتها في حياتنا، ثم جاءت فقرة التعريف بالشخصيات، حيث قام عدد من المدرسين والطلاب بارتداء ملابس شخصيات معروفة لتوصيل الفكرة بسهولة الى الطلاب وأولياء الامور.

بعد ذلك أقيمت مسابقة للقراءة لتحفيز الطلبة على القراءة وكانت من الفقرات المميزة التي شهدت تنافسا كبيرا بين الطلبة والطالبات، حيث حاول كل متسابق الفوز بالجائزة الكبرى، وفي ختام المسابقة تم توزيع الشهادات على اصحاب المراكز الاولى تشجيعا لهم.

كما اقيمت فقرات ترفيهية وأنشطة مختلفة في ملعب المدرسة وسط مشاركة وحضور اولياء الأمور الذين عبروا عن اعجابهم بالفكرة واثنوا على معرض القراءة والكرنفال لان هدفه مساعدة الطلبة في دراستهم عبر تشجيعهم على القراءة، وشغل اوقات الفراغ.

بدورها، قالت مديرة المدرسة د.سوزان فرجر: ان هدف المهرجان هو تحسين قدرة الطلاب على القراءة، حيث اقمنا اسبوعا لمعرض الكتاب استطعنا فيه توفير اكبر عدد من الكتب الخارجية للطلاب لتحفيزهم على اقتنائها وقراءتها في المنزل مع اولياء امورهم، واضافت انه في اليوم الاخير لمعرض الكتاب اقامت المدرسة كرنفال القراءة، حيث شهد العديد من فقرات الغناء والرقص التي جسدت معاني وفائدة القراءة وأهميتها في حياتنا، كما توجهت بالشكر للمسؤولة عن المعرض والمهرجان نرمين الكاتب، على دورها في نجاح المهرجان، مشيرة إلى أن أسبوع معرض الكتاب كان مميز وناجحا جدا، حيث شهد العديد من الأنشطة، متمنية للآباء والأمهات والطلاب والأصدقاء عطلة مريحة جدا.