أشاد رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محمد الرشيدي بالجهود التي تقوم بها إدارة الهيئة ممثلة في المدير العام ونوابه والعمداء ومديري المعاهد والإدارات المختلفة بالهيئة، إضافة لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب لضمان سير العملية التعليمية والتدريبية، ونؤكد على ضرورة حصولهم على مستحقاتهم المالية أولا بأول والتي سوف تصب بالنهاية في مصلحة الطالب من خلال فتح الشعب الدراسية المغلقة ومساعدتهم على التخرج.

وأوضح الرشيدي أن الاتحاد ملم بكل الصعوبات والعراقيل التي تواجه الطلبة، وبفضل الله لديه العزيمة والاصرار للسعي بجميع الطرق لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الصعوبات، خاصة أن الهيئة الإدارية الجديدة تضم طاقات وكفاءات نقابية متميزة، مشيرا إلى أن القضايا الرئيسية التي يعاني منها الطالب ستكون على رأس أولويات الاتحاد، وسوف تعمل الهيئة الإدارية للاتحاد بكل طاقتها لتوفير البيئة المناسبة التي تساعد الطالب والمتدرب على التحصيل العلمي والتدريبي.

وقال الرشيدي إن الاتحاد لن يدخر جهدا ليكون عند حسن ظن الجموع الطلابية التي منحته ثقتها الغالية والتي نعتبرها تاجا فوق رؤوسنا، وتلقي بمسؤوليات جسام على الاتحاد تجعله في سباق مع الزمن لتقديم أفضل ما لديه لجموع الطلبة وتكريس الوقت والجهد لخدمة زملائه والحفاظ على تلك الثقة التي نعتز بها.

وختم الرشيدي تصريحه بالتأكيد على أن أبواب الاتحاد مفتوحة للجميع سواء طلبة أو قوائم طلابية للتعرف على أفكارهم وتلقي مقترحاتهم والأخذ بما يتناسب منها لخدمة الطلبة والارتقاء بالهيئة ومخرجاتها.