الواقع الرياضي العربي يحتاج لمزيد من التطور والاهتمام

عبدالله الراكان

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس دعمه وتشجيعه لكل المؤسسات التعليمية في إقامة المؤتمرات العلمية والأكاديمية الدولية التي من شأنها رفع اسم الكويت عاليا وتطوير العملية التعليمية والأكاديمية، خاصة في علوم الرياضة وتأكيد مكانة الكويت في المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر الرياضة العربية بين الممارسة والمنافسة صباح أمس، مضيفا أن الرياضة بلا شك أحد أهم المقومات الاقتصادية والاجتماعية في جميع الدول، وبات الاستثمار في هذا المجال أحد أهم الركائز الأساسية للعديد من الدول في تحقيق نهضة اقتصادية.

وأتمنى أن تجتمع أسرة الرياضة الكويتية والعربية والدولية على ما يأخذ بيد أبنائنا ومجتمعاتنا نحو تحقيق إنجازات ونجاحات في مجال أصبح عنوانا لحياة الكثيرين أفرادا ومؤسسات وفرقا وأندية ومجتمعات، ومناهج وبرامج، ألا وهو مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة.

وقال الفارس إن الكويت كانت ولا تزال تعشق الرياضة، وتدلي مع أخواتها من الدول بدلوها في مجالات الإعداد والممارسة والمبادرة والمنافسة في شتى المجالات والمستويات، بالرغم من وجود العديد من العوائق الاجتماعية والإدارية، وهي سباقة في العمل الأولمبي الدولي، كما أقامت عددا وافرا من الأنشطة الرياضية والندوات الإقليمية والمؤتمرات، لأنها تشعر دائما بالأهمية القصوى لرياضة أبنائها وتدرك أن هذا المجال جزء لا يتجزأ من عملية البناء الصحي والنفسي للإنسان، ومظهر من مظاهر الرقي، ومدخل قويم من مداخل التنمية الشاملة.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم العالي تفخر بما تقدمه اليوم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكلية التربية الأساسية من أعمال هذا المؤتمر.

بدوره، قال وزير التجارة وزير الدولة للشباب والرياضة بالوكالة خالد الروضان إن الواقع الرياضي العربي يحتاج الى المزيد من التطور والاهتمام على الرغم من النتائج الإيجابية التي يحققها أبطال العرب في مختلف الرياضات.

وأضاف الروضان أن الرياضة تعد نافذة مهمة وأساسية تطلعنا على ثقافات وإمكانات عالمية متطورة باعتبارها علامة من علامات التقدم الحضاري لكل الأمم، مؤكدا أهمية التماشي مع التطور الرياضي العالمي والانتقال من الممارسة الى المنافسة ومواكبة التطور.

وأردف الروضان أن تعاون الوزراء بعضهم بعضا والجهات مع بعضها بعضا سيحقق النجاح والتكامل، مشيرا إلى انه يبذل جهودا ويواصل العمل الليل بالنهار لرفع الإيقاف الرياضي عن الكويت، لافتا إلى وجود اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على قانون معين، مشددا على أن الكويت تستحق أن يرفع الإيقاف عنها.

من جهته، قال مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الأثري في تصريح للصحافيين إن موضوعات المؤتمر من المواضيع الشائقة والحيوية والعصرية لأنه يتناول مدخلا جوهريا للعملية البنائية للمجتمع ويأخذ بذراع الدولة ومؤسساتها نحو مزيد من التميز والتألق.

وإذا ما أحسنا الاستخدام والتوجيه والتوفيق بين ثوابت المجتمع ومتغيراته، فلم تعد الرياضة ترفا شخصيا أو تسلية اجتماعية مؤقتة أو اختيارا ترجح عليه هموم الحياة وصعابها، بل صارت عمودا للعملية التربوية ومظهرا من مظاهر الدولة الحديثة على كل الأصعدة وفي كل الإدارات والعلاقات والأنشطة بدءا من الأحياء والمدارس والجامعات.

وذكر أن الكويت كانت ولا تزال الأكثر تميزا في التربية البدنية والرياضية، وذلك بما حققته من إنجازات وإسهامات على المستويات كافة انطلاقا من البيئة المحلية وصولا إلى العالمية.