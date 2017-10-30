آلاء خليفة

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المؤقتة للمجلس الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة د.محمد عبده المشد نتائج الهيئة الإدارية التي جرت انتخاباتها من أعضاء المجلس الطلابي الـ 50 الحائزين ثقة الجموع الطلابية لعضوية المجلس الطلابي للعام الجامعي 2017-2018 حيث فاز برئاسة المجلس الطلابي عبدالرحمن الرشيدي ونائبا للرئيس محمد رمضان وأمينا للسر فهد الظفيري وطلاس حسين امينا للصندوق وعضوية كل محمد شافي ونواف طالب ومحمد صلاح وخالد يوسف وصائب مشهور.

وأضاف المشد أن دور الجامعة المتمثلة في اللجنة العليا للانتخابات يكون قد انتهى بعد أن أتم عمله لنسلم زمام الأمور للمجلس الطلابي ليتولى قيادة الأمانة الطلابية التي حملها إليه زملاؤهم الطلبة إيمانا من إدارة الجامعة بالدور الديموقراطي الذي يكرس الممارسة النقابية داخل أروقة الجامعة في حياة جامعية وبيئة مشجعة للإبداع وتكريس الحوار وتقبل الرأي والرأي الآخر.

وأشاد بكل الجهود التي لمسناها خلال عملنا في الإشراف على الانتخابات من قبل إدارة الجامعة متمثلة في مدير الجامعة د.نايف المطيري والعاملين في اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية لها، كما اثنى على الروح التنافسية تحت مبدأ «التنافس يوم والزمالة دوم» ما عكس رونقا خاصا للعمل النقابي.