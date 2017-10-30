عبدالعزيز الفضلي

شهدت وزارة التربية صباح امس اعتصام ما يقارب 60 من رؤساء أقسام المواد الدراسية الناجحين في الوظائف الإشرافية، وهو الرابع خلال العام الحالي، للمطالبة بحل قضية التأخر في التعيين للوظائف الإشرافية.

وأكد عدد من المعتصمين انهم عانوا خلال مدة الانتظار الطويلة والتي تصل لسنوات حتى يتم تسكينهم مما سبب لهم الإحباط واليأس.

وقد التقى عدد من المعتصمين مع الوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري، حيث وعدتهم بالنظر في الموضوع.

وقال أحد المعتصمين فؤاد المطيري ان الوكيلة الكندري اجتمعت مع عدد منا واستمعت لمطالبنا غير انها أكدت ان هذه السنة لا توجد بها اي قرارات تخص الوظائف الإشرافية لتعيين رئيس قسم ثان.

وأضاف المطيري انه بخصوص الكثافة الطلابية سيكون لها رئيسا قسم في المدارس التي تحتوي على ٢٧ فصلا بواقع ٧٠٠ طالب فيما فوق وسيكون لجميع أقسام المواد الدراسية وجميع المراحل التعليمية. وذكر ان الكندري وعدت بالنظر في شرط ثالث وهو كثافة المعلمات بالمدارس، مضيفا ان اي مدرسة بها رئيسا قسم سيتم التحقق هل الثاني من القدامى ام لا وعندها سيتم اتخاذ اللازم ونقل رئيس القسم الثاني الجديد للشواغر.

ولفت الى ان الكندري أكدت وجود ٤ مدارس جديدة للبنات ٢ بمنطقة جابر الأحمد و٢ بمدينة صباح الأحمد بواقع مدرسة ابتدائية ومتوسطة لكل منطقة من المناطق السابقة وسيتم تزويدها بهيئة تعليمية كاملة.