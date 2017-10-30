عبدالعزيز الفضلي

بدأت وزارة التربية صباح امس استقبال طلبات تعيين المعلمين الجدد من غير الكويتيين، وذلك لسد النقص في بعض التخصصات في الهيئات التعليمية بمدارس صباح الأحمد السكنية. وشهد التقديم إقبالا جيدا، وقد حددت الوزارة التخصصات المطلوبة وهي اللغة العربية والانجليزية والرياضيات والعلوم بفروعها والتربية الفنية والموسيقية والديكور.

ويستمر التسجيل وتقديم الطلبات حتى 30 نوفمبر المقبل في المبنى رقم 2.

وبتعليمات من وكيل الوزارة د.هيثم الأثري تم فتح مسرح الوزارة في المبنى رقم 2 لاستقبال المراجعين بدلا من صالة المراجعين، وذلك تحسبا للزحام، إضافة الى توفير أفضل الأجواء للمراجعين لكي يقدموا أوراقهم بكل أريحية والذين أشادوا بالتعامل الراقي في استقبال وقبول طلباتهم وفق القرار الذي أصدره الوكيل الأثري.