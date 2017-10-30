أعلنت المجموعة التعليمية الأميركية عن انطلاق فعاليات معرض تعليمي للترويج لعدد من الكليات والجامعات الأميركية غدا الثلاثاء من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة مساء في فندق المارينا بالسالمية.

وقالت المجموعة في بيان صحافي انه سيتواجد في المعرض موظفو القسمين الثقافي والقنصلي في السفارة للإجابة عن استفسارات الطلبة حول التعليم في الولايات المتحدة الأميركية وإجراءات اسـتخـراج التـأشـيرة الدراسية. الجدير بالذكر أن الدخول إلى المعرض مجاني ومتاح للعامة.

ويمنح المعرض الفرصة للطلبة الراغبين في الدراسة في الولايات المتحدة الأميركية لمقابلة عدد من ممثلي الجامعات الأميركية للحصول على معلومات تتعلق بالنظام الدراسي الجامعي الأميركي والبرامج الصيفية ومعايير القبول وفرص المساعدات المالية وكل ما يتعلق بحياة الطلبة في مختلف الجامعات الأميركية.

وتشمل الجامعات والكليات المشاركة كلا من: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة دي بول وجامعة إمبري ريدل للطيران، وجامعة هوفسترا وجامعة كينت الحكومية، وجامعة ماركيت، وجامعة ولاية كارولينا الشمالية وجامعة أوهايو وجامعة بوردو وسكوريبلوس برينستون وجامعة ستوني بروك، كلية بروكبورت - ولاية نيويورك، جامعة سيراكيوز، جامعة كارولينا الشمالية ويلمينغتون وجامعة بافلو-ولاية نـيويـورك وجـامـعـة بريدجيبورت وجامعة كاليفورنيا سانتا كروز وجامعة هارتفوردو جامعة مين وجامعة ميامي جامعة ميشيغان فلينت وجامعة ميسوري وجامعة نيو هامبشايرو معهد بوليتكنيك فرجينيا وجـامـعـة فـيرجيـنيا تك وجامعة فرجينيا الغربية وجامعة ميشيغان الغربية.