آلاء خليفة

أعلن رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود ان الجمعية قامت بتوزيع كتاب لجميع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من أجل امتزاج رأيهم والاستماع لمشورتهم بخصوص الكادر المقترح، لاسيما ان الكادر سينطبق عليهم لسنوات طويلة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن آخر كادر تم إقراره يرجع إلى عام 2006.

وقال ان الكادر المقترح نظر إلى معدل الرواتب في جميع قطاعات الدولة وكوادرها من ناحية، كما أخذ بالحسبان معدل الرواتب والأجور والمزايا في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية ثانية.

وفي حقيقة الأمر والواقع ان الكادر المقترح تم بناؤه على حقائق علمية وأرقام دقيقة ومعطيات صادقة تعكس شفافية تدني رواتب ومزايا الهيئة التدريسية بجامعة الكويت إلى الحد الذي لا يليق بسمعة وتاريخ جامعة الكويت.

وحتى يكون العمل جماعيا والجامعة تزخر بالعلماء والفقهاء والمفكرين فإن جمعية أعضاء هيئة التدريس ومن خلال لجنة الكادر ستقوم بعمل حلقات نقاشية متخصصة لمناقشة المقترحات والملاحظات من أجل أن يقدم الكادر بشكل يليق بأساتذة الجامعة.

وقد أكد المنسق العام والناطق الرسمي ان الجمعية العمومية لجمعية أعضاء هيئة التدريس قد أقرت بالإجماع مقترحا بتبني كادر جديد يهدف أساسا الى إعادة رواتب أعضاء هيئة التدريس الى وضعها السابق في ٢٠٠٦، حيث خسر أعضاء هيئة التدريس ما يربو على ٥٠% من رواتبهم وفقا للإحصاءات الرسمية الحكومية والعالمية، كما أقرت الهيئة الإدارية لجنة للكادر برئاسة د.شملان القناعي نائب رئيس الجمعية، وأكد الشريعان ان الجمعية أبلغت مدير الجامعة برأيها في تشكيل لجنة خاصة مشتركة للكادر تضم في عضويتها مدير الجامعة والأمين العام واحد العمداء و3 من جمعية أعضاء هيئة التدريس.