أعلن رئيس اللجنة الطلابية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة محمد الخالدي عن اعتماد تشكيل النادي الجيولوجي برئاسة عيد المشوط ومريم الجمعة نائبا للرئيس، بالإضافة إلى تعيين عبدالرحمن المرزوق، لطيفة العجيل ليكونا مشرفين عامين للنادي الجيولوجي الذي سوف يعمل تحت مظلة الاتحاد خلال العام النقابي 2017/2018 لخدمة طلاب وطالبات كلية العلوم، وذلك امتدادا لمسيرة العطاء والتواصل فيما بين الجموع الطلابية والأندية التي تم تشكيلها خلال السنوات الماضية للعمل على خدمتهم وتلقي مطالبهم في جميع المناحي.

وقال ان اعتماد تشكيل الأندية بالاتحاد ليس بجديد فهو مسيرة من العطاء امتدت لسنوات جاءت للعمل على تلبية مطالب وطموحات طلاب وطالبات جامعة الكويت في مختلف الكليات ولتلقي مقترحاتهم والعمل على حل مشاكلهم أولا بأول، بالإضافة إلى خلق حلقة من التواصل الدائم فيما بين الجميع لأننا قد وجدنا من أجل جموعنا الطلابية الذين نعمل دائما وأبدا على خدمتهم وتذليل كافة الصعاب أمامهم خلال مسيرتهم الدراسية بالجامعة.

وتمنى الخالدي أن يلبي هذا النادي طموحات الجموع الطلابية، لافتا الى أن باب الاتحاد مفتوح دائما لهم لتلقي أي مقترحات تصب في مصلحتهم وتعمل على خدمتهم، متمنيا للنادي وجميع أعضائه كل النجاح والتوفيق خلال الفترة القادمة.