عبدالعزيز الفضلي

تحت رعاية وحضور مدير الأنشطة التربوية بمنطقة حولي التعليمية د.ماجد العلي وبالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وجمعية أصدقاء النخلة، أقامت روضة الوفاء بمنطقة الرميثية الفعالية التربوية الترفيهية الأولى (لنقرأ ونزرع) بمناسبة أسبوع التخضير وتهدف إلى تشجيع الأطفال على القراءة وممارستها في الحدائق العامة، والمحافظة على المزروعات الموجودة فيها.

وبدأت الفعالية بفقرة ترحيبية من قبل أزهار روضة الوفاء بعدها شارك أطفال رياض الرميثية (الخليج العربي - النيل - المسعودي - مؤتة) بدعوة من روضة الوفاء في تقديم فقرات متفرقة من ضمن برنامج الفعالية.