عبدالعزيز الفضلي

استقبلت روضتا الجنان والسور وفدا بريطانيا مكونا من خبيري لجنة معايير مرحلة الطفولة المبكرة د.لويس ود.توم من البنك الدولي ود.عبدالغني البزاز مدير مشروع المعايير الوطنية لتطوير التعليم بحضور مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية وليد العومي، حيث تم الاطلاع خلال الجولة على بيئة العمل والمرافق والموارد التعليمية وكيفية تطبيق منهج رياض الأطفال وبرنامج الريجيو أميليا «التعلم بالمشاريع».

وقال مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية وليد العومي: يسعدنا استضافة الفريق الدولي لتطوير العملية التعليمية وإطلاعهم على تجربة الكويت في الاهتمام بالعملية التعليمية بمرحلة رياض الأطفال، مشيرا إلى أن برنامج الريجيو أميليا يعتبر إضافة تعليمية لرياض الأطفال في منطقة الأحمدي التعليمية أملا بأن تكون هناك آثار إيجابية مستقبلية لهذه الزيارة من قبل فريق البنك الدولي والمركز الوطني للتطوير التعليمي. وأكد هذه الزيارة تأتي للإلمام بشكل مباشر بما تضمه رياض الأطفال من مرافق مثل المكتبة والمطبخ والأركان الحركية، وترصد واقع حياة الطفل منذ الصباح الباكر للأنشطة التي يقوم بأدائها والمهارات التي يكتسبها حتى نهاية اليوم الدراسي.