آلاء خليفة

أقام مركز تقويم وتعليم الطفل دورة تدريبية تعريفية بصعوبات التعلم لمعلمي وزارة التربية ومعلماتها من منطقة الأحمدي التعليمية، وذلك ضمن البرنامج التدريبي السنوي للمركز.

وقد تدرب 32 معلما ومعلمة خلال الفترة من 22- 26 أكتوبر الجاري تدريبا ميدانيا إضافة إلى زيارة مكتبة صعوبات التعلم بالمركز، والتعرف على كل ما يتعلق بصعوبات التعلم.

وفي الجانب النظري قامت وحدة التدريب بتقديم محاضرات تعريفية عن مفهوم صعوبات التعلم وأعراضها وأنواعها، مثل: عسر القراءة «الدسلكسيا»، وعسر الحساب «الدسكالكوليا»، وعسر الكتابة «الدسغرافيا».

كما تناولت الدورة صعوبات الذاكرة والانتباه وعلاقتها بصعوبات التعلم، والتشخيص النفسي، والتشخيص التربوي، والخطة التربوية الفردية العلاجية، واستراتيجيات التدريس العلاجي، وعسر القراءة، وعسر الحساب، والاطلاع على أحدث طرائق تدريس ذوي صعوبات التعلم.