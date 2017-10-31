أعربت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن فخرها لحصول 4 طلبة كويتيين في أولمبياد الكيمياء العربي الثامن الذي نظمته الكويت، على ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية، مشيدة بالنتائج التي حققوها بعد الدعم والتدريب المتميزين اللذين وفرتهما لهم في الكويت والمملكة المتحدة.

وهنأت المؤسسة الطلبة الفائزين في الأولمبياد وهم: عبدالله سالم التميمي من ثانوية عيسى الهولي الذي نال الميدالية الذهبية، والطالبات ريم ابراهيم كاوياني من ثانوية الجابرية، وحوراء عقيل المتروك من ثانوية مارية القبطية، وجمانة فؤاد المويل من ثانوية بيبي السالم، اللواتي نلن ميداليات فضية.

وحرصت المؤسسة على توفير التدريب اللازم للطلبة خلال أسبوعين مكثفين في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة في أغسطس الماضي، ونحو 10 أيام في الكويت وباستضافة مدرب عالمي متخصص في أولمبياد الرياضيات في سبتمبر الماضي استعدادا للأولمبياد الذي شاركت فيه 7 دول عربية ترشح من كل منها 4 طلبة بعد سلسلة من مسابقات الكيمياء الوطنية يتم خلالها اختيار النخبة الأفضل للمشاركة في النهائيات.

ونظمت الأولمبياد الذي أقيم بين 15 و19 أكتوبر الجاري وزارة التربية بالتعاون مع الجمعية الكيميائية الكويتية تحت مظلة اتحاد الكيميائيين العرب وبدعم من برنامج دعم العلوم والرياضيات في ادارة الثقافة العلمية بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، فيما اشاد القائمون على التنظيم بالدعم الذي قدمته المؤسسة وساهم في تحقيق هذه المراكز المتقدمة.

وتضمنت المسابقة النهائية محورين أساسيين، الأول يتعلق بالمعلومات الكيميائية النظرية في جميع فروع علم الكيمياء، في حين يختص المحور الثاني بالجانب العملي الذي يتم خلاله قياس معلومات ومهارات الطلبة في الجانب المتعلق بإجراء التجارب المختبرية.

وتسعى المؤسسة من خلال دعم هذه الفعاليات إلى تحفيز الطلبة والشباب على الإقبال على تعلم العلوم والرياضيات والمعرفة العلمية بصورة عامة وتشجيع المتميزين منهم واحتضان طاقاتهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم لتحقيق الإبداع والتفوق والمشاركة في المسابقات المحلية والإقليمية والعالمية.