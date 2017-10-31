عبدالعزيز الفضلي

تعرض طالب في الصف الثامن الى اعتداء بالضرب من قبل معلمه ادى الى كسر في كوع اليد اليمنى ودخوله المستشفى، الامر الذي جعل ولية امر الطالب ترفع قضية في المحكمة على المعلم.



وقالت ولية امر الطالب لـ «الأنباء»: قام المعلم بالاعتداء على ابني ونتج عن ذلك كسر في كوع اليد اليمنى، بالاضافة الى شرخ في مكانين بنفس اليد والكوع، مشيرة الى انه مع الاسف ان الامور وصلت لدى بعض المعلمين لدرجة صفر من تحمل مسؤولية التعليم، وما حصل لابني وهو على خلق عال يعتبر انتقاما وليس تعليما او تربية، مستغربة في الوقت نفسه من موقف الشؤون القانونية التي اعطت المعلم الاذن بالاستمرار في العمل لاسيما ان القضية سجلت جناية.



وطالبت ولية الامر وزير التربية د.محمد الفارس وهو اب لكل الطلبة بان يرد اعتبار ابني، خصوصا ان ما حصل كان امام زملائه الطلبة، لافتة الى انها رفعت قضية على المعلم الذي توارى عن الأنظار.