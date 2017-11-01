تصدر فريق الكلية الأسترالية في الكويت لكرة السلة للرجال الموسم الحالي ولا يزال يواصل تألقه دون هزائم منذ العام الماضي، حيث حقق الفريق فوزا في اول مبارتين تنافس فيهما، وكانت المباراة الأولى ضد فريق الجامعة الأميركية للشرق الأوسط حيث فاز الفريق 63-41 نقطة وكانت المباراة الثانية ضد فريق الجامعة العربية المفتوحة حيث حقق الفريق فوزا بفرق 38 نقطة.

كما حقق فريق الكلية الأسترالية في الكويت لكرة القدم رجال فوزه في أولى مبارياته ضد فريق جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بنتيجة 2-1 فيما يستعد لخوض مباراته القادمة.

وتأتي هذه المنافسات الرياضية ضمن إطار دوري الاتحاد الرياضي للجامعات الخاصة، والاتحاد الرياضي هو عبارة عن دوري يقام بين فرق الجامعات الخاصة في الكويت.

حيث تتنافس فرق الجامعات في العديد من الرياضات مثل كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والتنس وتنس الطاولة والإسكواش والسباحة وكرة قدم الصالات. وطوال العام تقام دورات مختلفة وتتجمع جميع الجامعات في نهاية كل سنة دراسية حيث يتم تكريم الفرق الفائزة في كل رياضة على حدة.