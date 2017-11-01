وزير التربية: البصمة تعيق تنفيذ الخطط التدريبية والتنموية

عبدالعزيز الفضلي

طلب وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس من رئيس ديوان الخدمة المدنية عرض كتاب استثناء الهيئات التعليمية من قرار البصمة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في الموافقة على طلب الوزارة بهذا الشأن.

وقال الوزير الفارس في كتابه لرئيس الديوان والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ان الوزارة ممثلة في قطاع التعليم العام وقطاع الشؤون الإدارية وقطاع التنمية التربوية قد قامت ببحث ما جاء في كتاب جمعية المعلمين الكويتية ومن ثم استخلصت ان تطبيق قرار البصمة على الفئات المشار اليها ستترتب عليه بعض السلبيات المتمثلة في الآتي:

٭ إعاقة تنفيذ الخطط التدريبية والتنموية لأعضاء الهيئة التعليمية والتواجيه الفنية في ظل تطوير المناهج ومواكبة المستجدات التربوية.

٭ عمليات النقل والندب المستمرة طوال العام الدراسي للآلاف من اعضاء الهيئة التعليمية والتواجيه الفنية مما يؤثر على سير العمل والإجراءات الخاصة بنظام البصمة بتغيير مراكز العمل لسد الحاجات والشواغر مما يجعل وجود النظام عائقا امام حركة التنقلات الكبيرة.

٭ بعد السكن الخاص لأعضاء الهيئة التعليمية والتواجيه الفنية عن مقار عملهم وخصوصا عند تطبيق القرارات الخاصة بالنقل والندب لسد احتياجات المدارس والشواغر مما يسبب سلبيات عديدة في حال تطبيق البصمة.

٭ الزيارات الميدانية اليومية للمدارس من قبل التواجيه الفنية والتي قد تصل لمدارس مختلفة ومتباعدة خلال اليوم الدراسي والتي قد تصل بالتوجيه لأكثر من منطقة كما هو معمول بالتوجيه الفني لإدارة التعليم الخاص مما يعيق تطبيق البصمة عليه.

٭ استحالة تطبيق البصمة خلال فترة الامتحانات والتي تتم بتكليف اعضاء الهيئة التعليمية والتواجيه الفنية بمهام المراقبة والتصحيح والإشراف على لجان الاختبارات والعمل بالكنترول.

٭ التكاليف المستمرة لأعضاء الهيئة التعليمية والتواجيه لحضور الفعاليات والأنشطة والدورات التدريبية والاجتماعات الفنية والإدارية في اماكن متباعدة.

وأضاف الوزير الفارس في كتابه «وعليه فإن وزارة التربية ترى ان من مصلحة العمل في المرافق التعليمية تقتضي استثناء مهن التعليم من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2017 وذلك بالنسبة لتطبيق البصمة على اعضاء الهيئة التعليمية والتواجيه الفنية (موجه فني - موجه فني خدمة اجتماعية - موجه فني مكتبات - موجه فني تربية كشفية - موجه فني تقنيات تربوية - موجه فني انشطة مدرسية - موجه فني زهرات ومرشدات) وإذ نعرض ما تقدم للتكرم بالنظر وعرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية للنظر في الموافقة على طلب الوزارة باستثناء الفئات المشار اليها اعلاه من تطبيق نظام البصمة.