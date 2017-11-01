ضمن خطتها نحو التميز قامت المدرسة الأميركية الألمانية ولأول مرة بالكويت باعتماد أسلوب سيم روبوت العالمي ضمن خطتها التعليمية، حيث تعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة داخل الكويت.

حيث يقدم هذا البرنامج المتميز إضافة كبيرة للعملية التعليمية بكل مراحلها من خلال تطبيق تجربة علمية ممتعة، يعيش الطالب خلالها ضمن عوالم البحث العلمي من خلال بناء وبرمجة روبوته الخاص وتشغيله لتنفيذ المهام المنوطة به في تجارب شديدة التنوع تشمل كل أنواع العلوم من رياضيات وعلوم.. إلخ، حيث تعتبر هذه التجربة فريدة من نوعها ضمن برامج تعليم الروبوت وإيصال ثقافته إلى الجيل الجديد.

كما أن سيم روبوت يعتمد على تجاربه العلمية المرتبطة بمناهج التعليم الأشهر عالميا ومن خلال أسلوب التحفيز والمسابقات والتباري في البرمجة والميكانيك وتطوير الروبوتات المختلفة، حيث يتربع هذا البرنامج على هرم النشاطات العلمية الأكثر قبولا وتحفيزا للطلاب في العديد من الدول.

هذا، وأعربت إدارة المدرسة الأميركية الألمانية عن سعادتها بتطبيق هذا النظام ضمن نشاطات المدرسة التعليمية المختلفة والمتنوعة، كما وعدت بتقديم الأفضل دائما لأبنائنا الطلاب لمساعدتهم على الوصول لأهدافهم.