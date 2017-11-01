أسامة ابوالسعود

أعلنت قائمة «الرؤية العمالية» استعدادها لخوض الانتخابات لاختيار مجلس ادارة نقابة نفط الكويت خلال الانتخابات المزمع اقامتها خلال يناير المقبل استمرارا لمسيرة العطاء التي حققتها خلال فترة توليها شرف تمثيل العمال في مجلس النقابة الحالي.

وقال المنسق العام للقائمة خالد اللهو في تصريح صحافي ان القائمة تفتح أبوابها لجميع الزملاء في شركة نفط الكويت للانضمام لها مؤكدا ان قائمة الرؤية العمالية حققت العديد من الإنجازات خلال فترة تولي اعضائها مجلس ادارة نقابة العاملين بشركة نفط الكويت وذلك بفضل الله ومن ثم اصطفاف العمال خلف مجلس نقابتهم مما كان له الأثر الكبير في تحقيق تلك الإنجازات خلال الفترة الماضية.

واكد اللهو انه وفي خطوة غير مسبوقة في انتخابات نقابة العاملين بشركة نفط الكويت تم انشاء مكتب تنسيق للقائمة مكون من نخبة من النقابيين ويضم جميع أطياف العاملين بشركة نفط الكويت وسيتم الإعلان عنه قريبا.

وأوضح ان قائمة الرؤية العمالية اذ تعود لقواعدها العمالية فإنها تدرك ان ارادة العمال تعلو فوق الجميع، فهم المحرك الأول والداعم الأكبر للنقابة في جميع تحركاتها وتصديها للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.

واكد اللهو ان حقوق العمال ومكتسباتهم خط احمر لا يمكن المساس به او تجاوزه، مشيدا في هذا الصدد بالوقفة التاريخية لعمال نفط الكويت خلال الإضراب الشامل الذي نفذه العمال والعاملات للدفاع عن تلك الحقوق والمكتسبات خلف نقابتهم وممثلهم الشرعي.

واعلن اللهو في ختام تصريحاته ان قائمة الرؤية العمالية كانت بفضل الله الصوت القوي والمدافع الصلب عن حقوق العمال وستظل كما ـ عهدها الجميع ـ بإذن الله حتى تتحقق جميع مطالب العمال ولن يتم التهاون في ابسط حق من حقوق العاملين.