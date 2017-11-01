عقدت ادارة متابعة الخريجين وسوق العمل بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اجتماعا مع ديوان الخدمة المدنية، بحضور مدير الإدارة د.طلال المسعد، وزينب جوهر حيات، ومن ديوان الخدمة المدنية مدير ادارة ترتيب الوظائف والميزانية عائشة المطوع، ووليد عاطف، وإسراء العلي.

وأكد د.المسعد أن الاجتماع يعد فرصة جيدة لبحث التعاون المشترك بين الجانبين لمعرفة الاحتياجات التقديرية لسوق العمل في الكويت، من خلال تحديد ضابط اتصال لسهولة التنسيق والتواصل بين الطرفين.

وبدورها، اكدت المطوع على ضرورة تزويد ديوان الخدمة المدنية بالاحتياجات التقديرية للجهات الحكومية بالتخصصات المطلوبة لديها، لتخريجهم من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وإلزام تلك الجهات بتعيينهم وفق طلبها، مشددة على اهمية توجيه الكتب الرسمية باحتياجات الجهات الى ديوان الخدمة المدنية اولا ثم باقي الجهات، لضرورة وضع منهجية حسب الحاجة.

و أعربت المطوع عن قلقها مما يخص التخصصات غير المرغوبة من قبل الجهات الحكومية وضرورة وضع حد لهذه المشكلة من خلال الغاء، تقليص او دمج هذه التخصصات المطلوبة فقط لدى القطاع الخاص وليس الحكومي بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحكومي.

من جانب آخر، اجتمعت ادارة متابعة الخريجين وسوق العمل مع بلدية الكويت بحضور مدير مركز تطوير المناهج والبرامج د.طارق التويم، أ. انوار الذكير. ومن بلدية الكويت كل من مدير ادارة شؤون الموظفين أ.اسامة العميري، ومراقب الشؤون الوظيفية أ.بدرية الشمري، كبير اختصاصي محاسبة أ.وليد الوهيب، رئيس قسم المتابعة أ.صادق الأشوك، وأ.عايشه ذياب، وأ.شهد المطيري.

وخلال الاجتماع تقدم د.المسعد بخالص الشكر الى بلدية الكويت لاتاحة الفرصة للتعاون المشترك لمعرفة الاحتياجات التقديرية لسوق العمل في الكويت. موضحا أن هذا التعاون يهدف الى تبادل البيانات والاحتياجات المطلوبة وتحديد ضباط اتصال مع الجهات الخارجية سوف يساهم في اكمال دراسة احتياجات سوق العمل في الكويت ووضع تصور مستقبلي لذلك.

بدوره، اكد د.العميري عن حاجتهم لمجموعة من الاختصاصات منها الفنية والإدارية، موضحا ان هناك نقصا شديدا في تخصصات الرسم الهندسي وهندسة أبنية الطرق واختصاصات تخدم ادارة البيئة وعلى انه تم تعيين 400 موظف غالبيتهم من الفنيين في عام 2016. ومن جهة اخرى، تم طلب عدد من تخصص محاسب للعقود الإنشائية وتخصصات تخدم نظام الأرشفة ومحصل صندوق.

وبين العميري المشاكل التي تواجههم من جهة التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وعدم توافر الطلب اللحظي لديهم. بالإضافة الى ذلك عدم سد الشواغر الوظيفية في البلدية وذلك بسبب توافر الكوادر في جهات ووزارات اخرى على أن البلدية تعمل على تقدير ميزانية سنويا لتوفير احتياجات سوق العمل. موضحا أن المخرجات التي تعين في بلدية الكويت ليست بالكفاءة المطلوبة ومن ضمنهم مخرجات الدورات الخاصة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وانه من الممكن توفير دورات ومنح كوادر لها لتمكين وتحفيز مخرجات الهيئة.

ومن جانبه، أكد د.التويم على الأخذ بعين الاعتبار النقاش حول تطوير الاختصاصات المطلوبة والعمل على توفير احتياجات البلدية.