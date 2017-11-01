اجتمعت إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ضمن سلسلة لقاءات بجهات سوق العمل المختلفة بالقطاعين الحكومي والخاص لتوطيد التعاون المشترك وبحث حاجة هذه الجهات للبرامج والتخصصات التي توفرها الهيئة.

حضرت الاجتماع نائب المدير العام للتخطيط والتنمية.د.فاطمة الكندري، ومدير إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل د.طلال المسعد، ومدير مركز تطوير المناهج والبرامج د.طارق التويم، ومدير التطوير الاداري د.ابوبكر احمد، ومدير مركز تقنية المعلومات والحاسب الآلي د.جاسم الاستاد، مدير مركز دعم القرار أ.فاطمة الخواري، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة د.عبدالله الشهاب، ومساعد نائب المدير للتخطيط والتنمية م.يعقوب العطيبي، أ.خوله الملحم، إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل، أ.شروق الشمري، إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل.

حضر من الهيئة العامة للمعلومات المدنية كل من نائب المدير العام لشؤون نظم وتقنية المعلومات أ.منصور احمد المذن، ونائب المدير العام لشئون التسجيل المدني أ.علي حمد الغربة.

من جانبها، أوضحت نائبة المدير العام للتخطيط والتنمية أ.د.فاطمة الكندري أهمية هذه اللقاءات لمعرفة احتياجات جهات سوق العمل المختلفة بالقطاعين الحكومي والخاص، من التخصصات وأعداد الطلبة الخريجين من الكليات والمعاهد، والتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل تسهيل عملية التوظيف في المستقبل.

من جانب آخر، أشاد نائب المدير العام لشؤون نظم وتقنية المعلومات بالهيئة العامة للمعلومات المدنية أ.منصور احمد المذن بالجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير وتحديث الجانبين التعليمي والتدريبي لضمان جودة مخرجاتها، مؤكدا حاجة الهيئة العامة للمعلومات المدنية لخريجي التطبيقي من تخصص الحاسب الآلي للخمس السنوات المقبلة.

بدوره، ذكر أ.الغربة اهمية مراعاة الالتزام بالجودة والحرفية في العمل المطلوب.

وفي الختام، اتفق طرفا الاجتماع على ان تقوم ادارة متابعة الخريجين وسوق العمل بالتنسيق لعقد لقاء آخر في وقت مقبل بحضور الأقسام العلمية المعنية بالتخصصات المطلوبة من مختلف الكليات والمعاهد.