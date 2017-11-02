سيلفرمان: توقيع اتفاقية تعاون مع «التربية والتعليم العالي» لخدمة الطلاب الكويتيين

15.500 طالب كويتي يدرسون في الجامعات بأميركا ونطمح إلى زيادة الأعداد مستقبلاً آلاء خليفة

كشف السفير الأميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان أن عدد الطلبة الكويتيين المسجلين في الجامعات الأميركية في الولايات المتحدة بلغ 15.500 طالب، معربا عن طموحه في تواجد المزيد من الطلاب الكويتيين في جامعات الولايات المتحدة الأميركية.

جاء ذلك على هامش افتتاح معرض المجموعة التعليمية الأميركية الذي أقيم مساء اول من امس بفندق المارينا بمشاركة عدد من الجامعات الأميركية وبحضور موظفي القسم الثقافي لدى السفارة وذلك للإجابة عن أسئلة الطلبة المتعلقة بالتعليم في الولايات المتحدة الأميركية وكذلك موظفو القسم القنصلي في السفارة الأميركية للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بإجراءات استخراج الفيزا الدراسية.

وأكد السفير سيلفرمان أن المعرض يعد فرصة عظيمة للشباب الكويتي للتعرف على ما هو جديد من العديد من الفرص التعليمية المتاحة في الولايات المتحدة الأميركية، إذ يشارك في المعرض 26 جامعة من بين 4500 جامعة بالولايات المتحدة.

وأعلن أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي بموجب زيارة وزير التربية ووزير التعليم العالي للولايات المتحدة مؤخرا للاطلاع على تجربة الولايات المتحدة الأميركية في تدريب المعلمين وتأهيلهم، الأمر الذي سيعود بالنفع على الطلبة في الكويت فضلا عن التعاون بين الجامعات الأميركية والجامعات في الكويت فيما يتعلق بالأبحاث وغيرها من الأمور، ونتمنى أيضا من الاتفاقيات التي أبرمت عند زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لواشنطن الأخيرة، أن تعمل على زيادة أعداد الطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة الأميركية.

وعن التقديم على التأشيرة الدراسية، أكد سيلفرمان أن اجراءاتها بسيطة جدا، إذ انه بمجرد الحصول على القبول بالجامعة يقوم الطالب بتقديم أوراقه للسفارة، في قسم خاص للطلبة ولا يتطلب الأمر انتظارهم طويلا، إذ انه خلال أسبوعين يتم إصدار التأشيرة الدراسية الخاصة بهم.

من جهتها، أوضحت رئيسة التواصل التعليمي وقبول الجامعات في مكتب «امديست» رولا فضل الله ان مكتب «امديست» مرخص من قبل وزارة التعليم العالي في الكويت ويقدم العديد من الخدمات التعليمية للطلاب ومن بينها المشاركة في المعارض وتعريف الطلاب بكيفية التقديم على الجامعات الأميركية.

ولفتت فضل الله الى ان المكتب حريص على المشاركة في المعارض التي تشارك بها الجامعات الأميركية، مشيرة الى ان مشاركتهم في معرض المجموعة التعليمية الأميركية يأتي حرصا من المعهد على التواجد والرد على اسئلة واستفسارات الطلاب الراغبين في الدراسة بالولايات المتحدة.

وأضافت أن المعرض يقام مرتين سنويا وفي كل مرة تتم استضافة جامعات مختلفة من اجل توفير اكبر عدد من الجامعات الأميركية للطلاب، لافتة إلى أن مكتب امديست يقدم اختبار التوفل ويوفر دورات تحضيرية للتوفل، مشيرة الى ان اختبار التوفل يقدم شهريا وبالتالي يمكن للطلاب التسجيل للاختبار في مكتب امديست قبل فترة كبيرة من التقديم على البعثات، واوضحت فضل الله ان الطلاب يمكنهم الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمكتب لمزيد من المعلومات وهو www.amideast.org/kuwait.