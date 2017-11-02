عبدالعزيز الفضلي

بالتعاون مع قطاع التنمية التربوية بوزارة التربية ودعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، افتتحت الشيخة انتصار سالم العلي أمس مقر «بريق» في ثانوية الفروانية للبنات التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية.

وشهد الافتتاح إقامة ورشة تدريبية بعنوان الإيجابية حياة، بحضور المشرفة على المشروع رقية غلوم، ومديرة المدرسة سهام السهيل، وفريق بريق الذي تترأسه عفاف الفضلي، وعضوية كل من مشاعل المطيري وخلود العنزي وشيخة الكويران، إضافة إلى عدد كبير من المدارس المشاركة في المشروع.

وقد اختتمت الفعالية بلوحة ختامية لطالبات المدرسة تم فيها تقديم الشكر الجزيل من الشيخة انتصار سالم العلي على حفاوة الاستقبال وحسن العمل والتعاون بين كل الأقسام العلمية في المدرسة مما عزز تطبيق المشروع بصورة صحيحة والذي أضفى المزيد من الإيجابية والتفاؤل على الطالبات خاصة ان المشروع يقوم على المهارات لتعزيز طرق التفكير الإيجابية لدى طلبة المدارس.