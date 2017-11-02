عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد ان الحصيلة الإجمالية للأندية المدرسية المسائية في المناطق التعليمية هو 26 ناديا، بالإضافة إلى الأندية التخصصية، مشيرا الى ان هناك نادي المسرح التخصصي للبنين والبنات وهناك اكاديمية السباحة والتي لاقت نجاحا كبيرا واقبالا فوق المتوقع وبذلك فضلنا استمراريتها على مدار العام من خلال تجربتنا في فترة الصيف وسيكون مركزين للسباحة للبنين والبنات، وهناك ايضا مركز الروبوت الكويتي والذي يحظى برعاية بنك بيت التمويل الكويتي وهناك مركز المناظرات للسنة الثانية والذي حقق انجازات مثمرة ويحظى برعاية من ورثة المرحوم جاسم الخرافي وايضا هناك نادي الاوركسترا الموسيقي الوطني بالإضافة الى 4 مراكز لتدريب وتعليم البولينغ للبنين والبنات.

واكد المقصيد خلال اجتماعه مع رؤساء الأندية المسائية البنين والبنات ان في هذه السنة انشأنا واستحدثتا ناديا خاصا للفائقين الرياضيين المتميزين لأن هناك رؤية خاصة للتعليم العام (توجيه التربية البدنية) في صناعة بطل للكويت وفق الرؤية المقدمة من اللجنة الاولمبية البريطانية بالتنسيق مع اللجنة الاولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة، وهناك رافد حقيقي من ابنائنا المهتمين في مختلف المجالات في ان يكون هذا الرافد لأنديتنا الرياضية ولكي يكونوا مهيئين في الاتحادات الرياضية لكي نحقق مراكز متقدمة في مختلف المجالات سواء كانت في الالعاب الفردية او الجماعية.