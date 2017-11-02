أعلنت عمادة القبول والتسجيل بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أنه تم الانتهاء من توزيع مواعيد تسجيل المقررات للفصل الدراسي القادم2017/ 2018 ‏وعلى جميع ‏طلبة الكليات الاطلاع على حساباتهم الشخصية لمعرفة مواعيد تسجيلهم والحرص كل الحرص على الموعد الاول للتسجيل.

وفي مبادرة جديدة من نوعها ورغبة في تذليل الصعاب بشتى الطرق المتاحة لتسهيل المسيرة التعليمية على أبنائنا الطلبة تم تمديد فترة التسجيل حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي، على ان يبدأ يوم الاحد المقبل بتاريخ ٥ نوفمبر ٢٠١٧ حيث تم منح كل طالب ستة مواعيد للتسجيل طوال الفترة المذكورة مع تحويل نوعية التسجيل المبكر الى فعلي، وتحديد اربع مراحل متتالية للتسجيل مع عمل فاصل بين كل مرحلة واخرى لاتاحة الفرصة لعمل تقارير ودراسة نسب اغلاق الشعب الدراسية لتتم معالجتها بالتعاون مع الاقسام العلمية ومكاتب الارشاد الطلابي في الكليات وفق الميزانية المتاحة لهم وحسب اهمية وتأثير المقرر على تخرج الطالب، ويتم منح مواعيد متميزة للفئات الطلابية من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك لطلبتنا الفائقين المتميزين دراسيا، بالاضافة الى رفع الحد الاقصى للوحدات الدراسية للطالب المتوقع تخرجه الى 23 وحدة دراسية دون الحاجة الى مراجعة مكتب التسجيل لاخذ استثناء، مع رفع وحدات الطلبة المستمرين في المرحلة الثانية للتسجيل الى 18 وحدة دراسية وفتح الفترة الزمنية المسائية بالكامل لمواعيد اليوم الواحد مرة اخرى من الساعة ١:٠٠ مساء حتى ٧:٠٠ صباحا على ان يتم فتح التسجيل في المرحلة الاخيرة والنهائية بشكل مستمر وعلى مدى سبعة ايام لجميع الفئات الطلاببة والبالغ عددهم نحو ٣٩ الف طالب تقريبا في الفترة من ١٥ ديسمبر حتى ٢١ ديسمبر لمدة ٢٤ ساعة يوميا.

وتهيب عمادة القبول والتسجيل بجميع طلبة الهيئة لضرورة الحرص على الدخول في الموعد الاول للتسجيل لاهميته القصوى في تحديد مصير تسجيل الطالب للفصل المقبل، علما بان عدم الحرص على التسجيل في الموعد الاول الممنوح له اذعان لحصول مشاكل في جدوله الدراسي بنسبة ٩٩%‏، ذلك وانه تم الاتفاق على ايقاف التسجيل المتأخر نظرا لتسببه في تأخير الطلبة دراسيا وتضاربه مع موعد بداية الدراسة في كل فصل دراسي وتأخير الطلبة.

علما بأنه سيتم تجميع نماذج بحث الحالات المحتاجة الى معالجة من مكاتب الارشاد الطلابي بالكليات ليتم تسجيلها بطريقة الby force حسب الامكانات المتاحة ولن ينظر في الحالات التي لم تدخل للاستفادة من فترة التسجيل الفعلي.

وتأمل عمادة القبول والتسجيل ان تثمر هذه الآلية نتائج فعالة في معالجة اغلب مشاكل التسجيل الطلابي، متمنين من جميع ابنائنا الطلبة الحرص التام على الاطلاع باستمرار وبشكل اسبوعي على موقع الهيئة الالكتروني ومواقع التواصل الرسمية المعتمدة والخاصة بعمادة القبول والتسجيل لمتابعة الاخبار واهم الارشادات التي تسهل للطالب مسيرته التعليمية والتي يمكن من خلالها الاستفسار وايجاد الرد السليم والمعتمد على جميع الاستفسارات، متمنين للجميع مسيرة تعليمية مكللة بالنجاح والتفوق.