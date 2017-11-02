أعلن مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د. بدر حسن البصيري أن التسجيل في مقررات التدريب الهندسي يشمل الأقسام العلمية التالية (هندسة الكمبيوتر – الهندسة الكهربائية – الهندسة المدنية – الهندسة الكيميائية – والهندسة الصناعية والنظم الإدارية).

وأشار د.البصيري إلى أن التسجيل لمقرر التدريب الميداني مستمر حتى يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2017، داعيا الطلبة الراغبين في التسجيل للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2017/2018 الى التوجه لمركز التدريب الهندسي والخريجين لملء استمارة طلب التدريب والاطلاع على استمارة الجهات المتاحة لاختيار الجهة المناسبة مع التخصص العلمي، حتى يتسنى للمركز مراسلة الجهات الخارجية وحصر عدد الجهات التي تستقبل طلبة وطالبات التدريب.

كما أوضح أن المركز على أتم الاستعداد للرد على الاستفسارات من خلال التواصل مع السيدة فايزة الرخيص مسؤولة التدريب على رقم ـ 24987502.