عبدالعزيز الفضلي

بعد استبعاد المنطق ومربع أرسطو سمحت وزارة التربية لمعلمي الاجتماعيات بتدريس مادة الفلسفة في مدارس المرحلة الثانوية.

وقالت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري في نشرة عممتها على المناطق التعليمية: «بالإشارة إلى كتاب الموجه الفني العام للاجتماعيات المتضمن الإفادة بأن الإصدار الجديد لكتاب الفلسفة جاء خاليا من المنطق ومربع أرسطو وأصبح بالإمكان تدريس مادة الفلسفة لمعلمي الاجتماعيات من تخصص (علم نفس/ علم اجتماع/ فلسفة)، وعليه يرجى الإيعاز إلى من يلزم بالتعميم على مدارس المرحلة الثانوية لتدريس مادة الفلسفة من قبل معلمي قسم الاجتماعيات تحقيقا لمبدأ التعاون وتوزيع العمل.