قال وزير التربية ووزير التعليم د.محمد الفارس ان لدى الكويت برنامجا متكاملا لتطوير التعليم تعكف على تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي.

جاء ذلك خلال مداخلة للوزير الفارس في الحوار رفيع المستوى الخاص بوزراء الدول المشاركة حول (حوكمة التعليم) ضمن فعاليات المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في دورته الـ 39 أمس الأول الأربعاء.

وقد اجتمع الوزير الفارس مع عدد من الوزراء المشاركين في المؤتمر، حيث بحث معهم سبل التعاون في قضايا التعليم الأساسي والتعليم العالي.

كما شارك الوزير الفارس ايضا ممثلا عن الكويت بالاجتماع الثالث لمجلس إدارة المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.

وعلى صعيد متصل شارك وفد الكويت في اجتماعات اللجان الفرعية لاسيما التربية والعلوم الاجتماعية والطبيعية والاتصالات والمالية والإدارية.

وحضر هذه الاجتماعات سفيرنا في باريس سامي السليمان ومندوبنا لدى «اليونسكو» د.مشعل حياة وأعضاء الوفد المرافق.