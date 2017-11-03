تحت رعاية وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عـبدالـمحسن الحويلة وحضور نائب رئيس مجلس إدارة جمعية النجاة الخيرية وزير التربية السابق د.رشيد الحمد ومدير عام مدارس النجاة عبدالعزيز المحمد، كرّمت مدارس النجاة معلميها في حفل بهيج بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

وفي كملته قال د.رشيد حمد الحمد إن المعلم فخر الأوطان وصاحب كل انجاز وباني كل حضارة، كما أشاد الحمد بالمسيرة العريقة لمدارس النجاة والتي تمتد الى 50 عاما من العطاء بدأت بمدرسة ثم وصلت الى 15 مدرسة وما يزيد على 12 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية الثلاث متبوئة مكانة متقدمة بين نظيراتها من المدارس العربية بفضل تميزها في جميع المجالات العلمية والعملية، ثم تقدم بالشكر والامتنان للدكتور عبدالمحسن الحويلة على رعايته الكريمة للحفل وحرصه على مشاركة المعلمين والمعلمات هذه المناسبة، كما قدم التهنئة لجميع معلمي مدارس النجاة الذين يبذلون قصارى جهدهم في تعليم أبناء أمتهم العلم النافع والمعرفة الجامعة مبتغين رضا الله عزّ وجلّ.

من جانبه، هنأ د.عبدالمحسن الحويلة الإدارة العامة لمدارس النجاة وهيئتها التربوية والتعليمية بهذه المناسبة، شاكرا لهم ومثنيا على جهودهم في توفير كل مقومات النجاح والتفوق التي أثمرت تحقيق الأهداف المنشودة على المستوى العلمي ممثلة في نتائج الثانوية العامة وعلى المستوى العملي ممثلة في حصد المراكز الأولى في مسابقات التعليم الخاص وتمثيل الكويت في المحافل الدولية.

كما أكد الحويلة في كلمته حرص الكويت على الاهتمام بالتعليم بشقيه العام والخاص وتطويره بصورة مستمرة وذلك في ظل توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وفي رسالة من القلب للأستاذ عبدالعزيز المحمد توجه فيها الى المعلمين والمعلمات بالتحية والإجلال على ما يقومون به خدمة للتربية والتعليم وإنشاء جيل يحمل في قلبه حب الوطن قائلا «أنتم أصحاب كل انجاز، وبناة كل حضارة، وفخر الأوطان، وحجر الزاوية لكل تطوير».

وأضح المحمد أن مدارس النجاة وهي تخطو عامها الخمسين صارت مؤسسة عملاقة تزخر بـ (752) معلما ومعلمة و(194) إداريا يقومون على خدمة ما يزيد على 12 ألف طالب وطالبة.

واختتم الحفل بتكريم 94 معلما ومعلمة من الحاصلين بطلبتهم على المراكز الأولى على مستوى التعليم الخاص وتمثيل الكويت على المستوى الإقليمي والدولي، كما تم تقديم الهدايا التذكارية لكل من د.عبدالمحسن الحويلة ود.رشيد الحمد.