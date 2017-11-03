بارك نائب رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للشؤون الأكاديمية عبدالله السعدي الخطوة التي اتخذتها عمادة القبول والتسجيل بالهيئة بإلغاء التسجيل الالكتروني المتأخر وفتح التسجيل الفعلي للطلبة المقيدين بكليات الهيئة للفصل الدراسي الثاني بدءا من 5 الجاري حتى نهاية ديسمبر المقبل انجاز يخدم مسيرة الطلبة، مشيرا إلى أن الاتحاد التقى المسجل العام بالهيئة كوثر درويش وتم الاتفاق على فتح مزيد من الشعب الدراسية أمام الطلبة وأن يكون موعد الطالب ساعتين بدلا من ساعة واحدة كما كان معمولا به في السابق.

وأوضح السعدي أن نظام التسجيل الذي كان معمولا به في السابق كان محددا له بداية كل فصل دراسي فقط، وكان يتسبب في تأخير الطلبة عن موعد الدراسة الحقيقي ويؤثر عليهم بالسلب، لافتا إلى أن نظام التسجيل الجديد سيتم فيه رفع الحد الاقصى للوحدات الدراسية تدريجيا لجميع الطلبة المستمرين ابتداء من 12 وحدة دراسية، ورفعها لتصل 18، كما سيتيح النظام الجديد للطالب الخريج فتح الحد الأقصى لمن كان متبقيا لديه 23 وحدة دراسية ومعدله الدراسي 2.00 وما فوق وسيمكنه التسجيل من خلال النظام الالكتروني في عدد 23 وحدة دراسية دون الحاجة للمراجعة أو الحصول على استثناء من مكتب التسجيل.

وأضاف أن نظام التسجيل الجديد يتيح للطلبة المتفوقين الحاصلين على معدل 3.6 وما فوق موعدا متميزا للتسجيل تشجيعا لهم على الاستمرار في تفوقهم والتميز في تحصيلهم العلمي.

وأهاب السعدي بجميع زملائه إلى الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل حفاظا على مسيرتهم الدراسية، كما لفت انتباه زملائه إلى أن فترة التقديم لتغيير التخصص والتحويل بين الكليات ستبدأ من 5 إلى 30 الجاري.