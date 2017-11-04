دعا عضوا الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس في الكليات التطبيقية د.عبدالله الشلوان ود.فارس الحيان أعضاء الجمعية العمومية للرابطة إلى اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية قرارات الرابطة من الطعون القضائية.



وأكدا في بيان موجه للجمعية العمومية أن اجتماع الهيئة الإدارية الذي عقد في 22 أكتوبر الماضي باطل من الناحية القانونية لعدم تحقق النصاب.

وقال الشلوان والحيان في بيانهما: لقد سعينا دوما ولا نزال للحفاظ على أعمال الرابطة في إطار القانون واللوائح، ومن أجل ذلك تبنينا دون مصلحة سابقة أو لاحقة حكم اللائحة القاضي بانتهاء عضوية الزميل د.محمد الكندري عطفا على قرار إعارته الكلية للهيئة العامة للاتصالات، وتنفيذا لحكم المادة (20) من النظام الأساسي للرابطة.

وأضافا: لقد دعونا جميع أعضاء الهيئة الإدارية للاجتماع أكثر من 3 مرات، إلا أن البعض كان يصر على عدم الحضور، بهدف عدم تطبيق حكم اللائحة بخروج العضو المعار، ودخول العضو المكمل.



وفي تاريخ 22 أكتوبر الماضي عقد ثلاثة أعضاء اجتماعا للهيئة الإدارية، قيل إنه كان بحضور د.محمد الكندري (المعار خارج الهيئة) والذي لا يغني حضوره عن الحق شيئا.

وقد اتخذ المجتمعون قرارا بتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية القادمة، كما حددوا تاريخ عقد انتخابات اختيار أعضاء الهيئة الإدارية للعامين النقابيين القادمين، ولما كان المجتمعون آنفا لا يدركون مدى قانونية تصرفاتهم، فقد آلينا على أنفسنا الدفع باتجاه تصحيح المسار، وبذل الجهود لرأب الصدع وجمع كلمتهم لتحصين قرارات الرابطة من الطعون.

وبالبناء على ما تقدم فإننا نضع هذا الأمر تحت بصر وبصيرة الجمعية العمومية صاحبة الاختصاص الأصيل لاتخاذ القرار المناسب نحو حماية قرارات الرابطة من الطعون القضائية.