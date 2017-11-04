ضمن سلسلة ندواته العلمية، نظم قسم علوم المعلومات بكلية علوم وهندسة الحاسوب، ندوة بعنوان «جامعة الكويت ودعم البحوث»، ألقاها العميد المساعد للدراسات العليا والأبحاث بالكلية د. محمد سرفراز.

استهلت الندوة بمعلومات ونصائح عامة عن البحث العلمي وكيفية تحديد موضوع مهم وفعال لذلك البحث، وحدد أ.د سرفراز من ذلك العرض أهم الجهات التي تمول أبحاث أساتذة الجامعة، موضحا خطوات التقدم لتمويل البحث، وشرح أ.د سرفراز مكونات المقترح والعوامل التي تساعد في تعزيز فكرته ورفع إمكانية قبوله من الجهة الممولة.

واستمرت المناقشة في شرح الاجراءات التي تتبعها الجهة الممولة بعد التقديم، وكيفية اختيار المحكمين لمقترح البحث. وبعد قبول البحث، وبين أ.د سرفراز الخطوات والنصائح اللازمة لتنفيذه بنجاح والمخرجات التي تتوقعها الجهة الممولة منه.

وفي ختام الندوة، واصل أ.د.سرفراز الإجابة على أسئلة الحضور من طلبة الدراسات العليا الدارسين في القسم وأعضاء هيئة التدريس.