آلاء خليفة

زارت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية مساء امس الأول رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي كريستين ديفرايجن وكان في استقبالها رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا وأعضاء الجمعية.

وقد صاحب ديفرايجن عضوة في مجلس الشيوخ البلجيكي بلجنة الشؤون المؤسساتية السيناتور فيرونيكيو وارويكس، وعضو مجلس الشيوخ البلجيكي بلجنة الشؤون الإقليمية السيناتور جوهان فيرستريكين، ومدير إدارة المراسم في مجلس الشيوخ تيبوكاردون ومديرة إدارة رئيس مجلس الشيوخ دانيلي جيلسون، بالإضافة الى سفير مملكة بلجيكا لدى البلاد بيت هيربوت.

وقد تبادلوا أطراف الحديث حول أهداف الجمعية وإنجازاتها ومسيرتها، كما تحدثوا عن وضع المرأة الكويتية والنجاحات التي حققتها وطموحاتها المستقبلية.