نظم قسم العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت ندوة بعنوان «الحوار في حل الأزمات لدول جنوب أوروبا» حاضر فيها مستشار رئيس الوزراء بجمهورية ‏التشيك والسفير ييري تشيفسكي وأدارتها رئيس وحدة دراسات أميركا اللاتينية د.حنان الهاجري وذلك بحضور كل من سفير جمهورية التشيك لدى الكويت، ورئيس قسم العلوم السياسية د.حسن جوهر.

وبهذه المناسبة، قال رئيس قسم العلوم السياسة د.حسن جوهر إن السفير ييري تشيفسكي ألقى محاضرة قيمة بخصوص التعاون الإقليمي في منطقة وسط أوروبا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وكمقدمة لحل النزاعات بالطرق السلمية والحوار وتنسيق الجهود فيما بين الدول الأوروبية الصغيرة لمواجهة التحديات التي تواجهها.

وأضاف جوهر أننا بحاجة لمثل هذه التجارب حتى نستفيد منها في إقليمنا خصوصا أننا نواجه بعض الصعوبات والتحديات بمجلس التعاون الخليجي الذي نعتبره أحد أبرز النماذج في التعاون الإقليمي، مؤكدا أن هذا النوع من الخبرات مهم جدا.

وحول أوجه التعاون الثنائي بين جامعة الكويت وسفارة جمهورية التشيك، أوضح أن عميد كلية العلوم الاجتماعية أ. د.حمود القشعان التقى وفد السفارة واستعرض الجانبان أوجه التعاون المشترك فيما يتعلق بالشأن التعليمي مثل زيارة الطلبة وتبادل الأساتذة والمشاريع البحثية المشتركة.

ومن جانبها، قالت رئيس وحدة دراسات أميركا اللاتينية د.حنان الهاجري ان محور الحديث خلال الندوة كان حول التحالف الإقليمي في أوروبا وخصوصا في منطقة وسط أوروبا كنموذج ناجح بجانب التعاون مع الاتحاد الأوروبي والتحالفات الاخرى بالمنطقة، مضيفة أنها كانت فرصة للطلبة للتعرف على هذا الجزء من العالم والتعرف على نماذج أخرى من أنواع التنظيم والتحالفات.