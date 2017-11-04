«لست بحاجة إلى أي وقت للتأمل في حقيقة أنها كانت غلطة جسيمة» الممثل آرنولد شوارزنيغر وحاكم كالفورنيا السابق في تغريدة عن علاقته بمدبرة منزله وانجاب طفل غير شرعي منها وهي الفضيحة التي أدت إلى انفصاله عن زوجته ماريا شرايفر في العام 2011 بعد زواج استمر 25 عاما أنجبا خلاله أربعة أطفال. الممثل آرنولد شوارزنيغر وحاكم كالفورنيا السابق في تغريدة عن علاقته بمدبرة منزله وانجاب طفل غير شرعي منها وهي الفضيحة التي أدت إلى انفصاله عن زوجته ماريا شرايفر في العام 2011 بعد زواج استمر 25 عاما أنجبا خلاله أربعة أطفال.

«كنت أعير اهتماما كبيرا لآراء الآخرين لكنني بعد ان أصبحت أما لم أعد أعبأ لكثير من الأمور التي كانت تهمني في الماضي» الممثلة بينيلوبي كروز عن التبدل العميق في موقفها من الحياة بعد دخولها عالم الأمومة قبل نحو 7 سنوات. الممثلة بينيلوبي كروز عن التبدل العميق في موقفها من الحياة بعد دخولها عالم الأمومة قبل نحو 7 سنوات.

«هذا الهوس غير صحي وربما سام ايضا. أنا متأكدة من وجود كثيرين من الأطباء النفسيين المؤهلين الذين يمكنك استشارتهم» باريس ابنة مايكل جاكسون تخاطب في تغريدة لها مقدمة البرامج التلفزيونية ويندي وليامز بعد تغريدة للأخيرة سألت فيها عما إذا كان متابعوها قد سمعوا عن أحدث قصص آل جاكسون المثيرة. باريس ابنة مايكل جاكسون تخاطب في تغريدة لها مقدمة البرامج التلفزيونية ويندي وليامز بعد تغريدة للأخيرة سألت فيها عما إذا كان متابعوها قد سمعوا عن أحدث قصص آل جاكسون المثيرة.

«لدي ابنتان لذلك كان رائعا أن أعود إلى البيت وأقول إنني أحمل واحدة لكل منهما» الممثلة نيكول كيدمان عن فوزها مؤخرا بجائزتي ايمي، مضيفة أنها لم تستمتع كثيرا بالأوسكار التي حصلت عليها في العام 2002 عندما كانت قد انفصلت عن زوجها توم كروز. الممثلة نيكول كيدمان عن فوزها مؤخرا بجائزتي ايمي، مضيفة أنها لم تستمتع كثيرا بالأوسكار التي حصلت عليها في العام 2002 عندما كانت قد انفصلت عن زوجها توم كروز.

«أخشى أن يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر كليا. اذا كان الناس يصممون فيروسات الكمبيوتر فإن بإمكان أحدهم أن يصمم ذكاء اصطناعيا يحسن وينسخ نفسه وسيكون ذلك شكلا جديدا من أشكال الحياة يتفوق بأدائه على البشر عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ معربا مرة أخرى عن خشيته على مستقبل الإنسان من تطور التكنولوجيا. عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ معربا مرة أخرى عن خشيته على مستقبل الإنسان من تطور التكنولوجيا.

ماذا قال آرنولد شوارزنيغر عن انجاب طفل غير شرعي؟.. وماذا قالت الممثلة بينيلوبي كروز عن اهتمامها بالاخرين؟.. وماذا قالت ابنه مايكل جاكسون لمنتقديه؟