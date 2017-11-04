نظم قسم الحاسب الآلي بالمعهد العالي للخدمات الإدارية والمكتبية التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ورشة عمل بعنوان «التصحيح الآلي للاختبارات ومشاركة الملفات» التي من خلالها تم إلقاء الضوء على عدة محاور منها كيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في التعليم لتطوير الأداء واستخدام برنامج (One Drive) للتعاون بين المدربين ومشاركة الملفات بينهم وبرنامج (Ms-Form) لعمل الاختبارات وتصحيحها الكترونيا، وكذلك استخدام (zip grade) لتصحيح الاختبارات بالهاتف النقال، في ختام الورشة تم تطبيق هذه المحاور عمليا.