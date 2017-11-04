أعلن المنسق العام لقائمة المستقبل الطلابي نادر شوفان المطيري أن مكتب تنسيق القائمة عقد اجتماعا لاختيار منسق عام جديد للقائمة للعام النقابي 2017/2018.

وقال المطيري إنه تقدم باستقالته خلال الاجتماع وتوجه بشكره لجميع زملائه بمكتب التنسيق، وكذلك شكر كل منتسبي القائمة لعملهم الدؤوب خلال الفترة الماضية وتمنى أن تسود روح الأخوة بين كل منتسبي القائمة وأن يستمر العمل بكل جد واخلاص في سبيل خدمة الطلبة وأن تكون «المستقبل الطلابي» دوما كما عهدتها جموع الطلبة.

وأوضح المطيري أن الاجتماع انتهى بتزكية ضاوي خالد العصيمي منسقا عاما للقائمة للعام النقابي الجديد، وتمنى له السداد والتوفيق في مهمته التي هو أهل لها.

من جهته، توجه العتيبي بشكره وتقديره لكل زملائه بـ «المستقبل الطلابي»، مثمنا ثقته الغالية واختياره لمنصب التنسيق العام، ووعد بأنه سيسير على خطى سلفه وبذل كل جهوده لخدمة الجموع الطلابية.