عبدالعزيز الفضلي

حددت وزارة التربية وحسب اعتماد وزارة المالية ما يقارب 4 ملايين و28 ألف دينار للصندوق المالي للمدارس للعام الدراسي الحالي 2018/2017. وستقوم «التربية» بصرف المبلغ لحوالي 815 مدرسة على دفعتين وكل فصل دراسي على حدة.

وبناء على نشرة للقطاع المالي بوزارة التربية، تم تخصيص 5 آلاف و736 دينارا لكل مدرسة من رياض الأطفال، وتعتبر الميزانية الأكبر بين بقية المراحل و4 آلاف و585 دينارا لكل مدرسة ابتدائية بنين وبنات و4 آلاف 514 دينارا لكل مدرسة متوسطة للبنين والمعاهد الدينية بنين و4 آلاف 880 دينارا لكل مدرسة متوسطة بنات ومعاهد دينية بنات.

أما المدارس الثانوية للبنين فقد حددت الوزارة لها مبلغ 4 آلاف و770 دينارا لكل ثانوية بنين ومعهد ديني بنين و5 آلاف و60 دينارا لكل ثانوية بنات ومعهد ديني بنات.

ودعا القطاع المالي الإدارات المدرسية إلى الالتزام بالشروط والإجراءات المتبعة بهذا الشأن، وأن تكون هذه المبالغ مخصصة فقط للصرف ضمن الباب الثاني على الاحتياجات الفعلية شريطة موافقة مدير المدرسة على الفواتير.