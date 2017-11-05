عبدالعزيز الفضلي

في إطار سعيها إلى تطبيق قانون الخدمة العسكرية، دعت وزارة الدفاع «التربية» إلى حصر الطلبة المشمولين بقانون تطبيق الخدمة الوطنية العسكرية.

وتلقى وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري كتابا من رئاسة الأركان العامة الجيش مرفقا معه نموذج «المصدقة المدرسية» والخاص بالخدمة الوطنية العسكرية.

وأكدت رئاسة الأركان على ضرورة تعبئته من قبل المواطنين المقيدين في المدارس الحكومية والخاصة ممن شملهم القانون بتطبيق الخدمة الوطنية العسكرية، متقدمة بالشكر للوزارة على التعاون لما فيه مصلحة الوطن.

وقام الوكيل الأثري بإحالة الكتاب إلى قطاع التعليم العام لإجراء اللازم وإبلاغ الإدارات المدرسية.