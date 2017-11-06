ضمن فعاليات أنشطة قسم شؤون الطلبة في كلية بوكسهل الكويت للبنات، تم تنظيم ورشة عمل لطالبات المرحلة النهائية بعنوان «مبادئ اجتياز المقابلة الوظيفية» من اعداد وتنفيذ سعد المحطب وهو معلم وكاتب ومؤلف روايات وله اصدارات عديدة.

حضر الورشة العديد من اعضاء الهيئة الاكاديمية وطالبات الكلية، حيث سلطت الضوء على كيفية مساعدة الخريجات على خلق حوار ناجح مع صاحب العمل باتباع بعض الإرشادات البسيطة.



وتناول مواضيع عديدة حيث شدد على ضرورة أن يكون المتقدم على دراية كاملة بأن عليه أن يلفت انتباه صاحب العمل عن طريق استعداده الجيد للمقابلة، ارتداء اللباس المناسب، موعد الوصول، طريقة القاء التحية، وغيرها من الاشياء التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار لإبهار صاحب العمل والتمكن من الحصول على وظيفة الاحلام.



كانت المحاضرة تفاعلية، تم من خلالها إعطاء أمثلة حية من الواقع الكويتي.

وللإشارة، تقوم كلية بوكسهل في إطار أنشطتها الاكاديمية والطلابية بدعم وتشجيع الطالبات على الإنخراط في التدريب الميداني في العديد من الشركات والقطاعات الخاصة والحكومية في الكويت كجزء من مشروع تخرجهن وحرصا منها على تطوير مهاراتهن العلمية والعملية قبل بدء حياتهن المهنية.