عمر: متحدثون متخصصون وخبراء في الملتقى للحديث عن تكنولوجيا المعلومات



آلاء خليفة

استضافت الجامعة العربية المفتوحة ملتقى الكويت لعلوم تكنولوجيا المعلومات تحت رعاية مدير الجامعة العربية المفتوحة فرع الكويت د.نايف المطيري وبحضور المتحدث العام للملتقى م.محمد عمر والمنسق العام أحمد الخالدي ومدير تنظيم الملتقى م.وليد شكري والذي أقيم يوم امس الأول بقاعة قتيبة الغانم بمبنى الجامعة العربية المفتوحة.

وقد التقت «الأنباء» أحد المتحدثين خلال الملتقى وهو المستشار رائد الرومي مستشار أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية بجهاز الأمن الوطني الكويتي الذي أشار الى انه تحدث خلال الملتقى عن موضوع الاحتيال المصرفي والذي يمر بعدة مراحل.

وتابع قائلا: «المرحلة الأولى تبدأ منذ حصول الشخص على بطاقة الائتمان ويبدأ في استخدامها من خلال الأجهزة المتوافرة في نقاط البيع وصولا الى مرحلة الشراء التي تتم عن طريق الأون لاين».

ولفت الى ان هناك الملايين التي يتم إنفاقها على الشراء الإلكتروني نظرا لسهولة الشراء ولكن في المقابل فلها العديد من المحاذير.

وتحدث الرومي عن كيفية الحفاظ على المعلومات البنكية من التسريب ومن استخدامها بشكل خاطئ، كما تحدث عن الاحتيال عن طريق أجهزة ATM وكيف يمكن للشخص الحفاظ على نفسه من الوقوع في فخ الاحتيال.

من جانبه، قال محمد عمر ان ملتقى الكويت لعلوم تكنولوجيا المعلومات يقام للمرة الأولى في الكويت وقد سبق ان أقيم عدة مرات في المملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات.