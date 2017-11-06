عبدالعزيز الفضلي

أنشأت وزارة التربية صندوقا ماليا للطلبة المحتاجين في المدارس الحكومية وذلك بالتعاون والتنسيق مع بيت الزكاة.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة ان الصندوق المالي يختلف عن الصندوق الخيري الذي يشرف عليه التعليم الخاص ويصرف لأبناء غير محددي الجنسية «البدون» مشيرة الى ان الصندوق المالي يتبع ادارة الخدمات الاجتماعية والنفسية ورصد له مبلغ مقداره 100 دينار.

وأوضحت المصادر ان لجنة متخصصة تدرس حالة الطالب وظروفه الأسرية ومن ثم تتخذ قرارا بصرف مساعدة مالية له كل فصل دراسي، منوهة إلى ان الصندوق لا يشمل طلبة التعليم الخاص.

الى ذلك ابلغت وكيلة التعليم العام بوزارة التربية فاطمة الكندري مديري المناطق التعليمية بضرورة التعميم على ادارات مدارس الطلاب المشاركين في الاوبريت الوطني السنوي بتأجيل الامتحانات المتزامنة مع تدريباتهم وبالتنسيق بين ادارات المدارس واولياء امور الطلاب لتحديد موعد مناسب قبل امتحانات الفترة الدراسية الثانية.

جاء ذلك في نشرة للوكيلة الكندري حصلت «الأنباء» على نسخة منها اكدت خلالها على تعويض الطلاب المشاركين في الاوبريت دراسيا واحتساب درجات الأعمال كاملة لهم كذلك احتساب فترة الغياب عن فترة المشاركة في الاستعدادات وحتى موعد الحفل فترة غياب بعذر مقبول اضافة الى تنظيم ساعات دراسية اثناء اليوم الدراسي لتعويض ما فات من تدريس اثناء مشاركتهم في الاستعدادات.