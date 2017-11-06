حصلت مدرسة الكويت الانجليزية على المركز الأول لجائزة المعلم المتميز لعام 2017 لتدريس الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ومن يعاني صعوبات في التعلم، وقد حصلت عليها جايمي اليزابيث نيكلسون من أعضاء الهيئة التدريسية في القسم، وذلك خلال الاحتفالية السنوية التي أقامتها الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم (جائزة كالد للمعلم المتميز) لاختيار المدرس المثالي، وعبرت مدرسة الكويت الانجليزية في بيان صحافي لها عن اعتزازها وتقديرها بتلك الجائزة التي حققتها الأستاذة جايمي اليزابيث نيكلسون، لافتة إلى أن هذا المستوى من الأداء الجيد لم يكن ليتحقق لولا دور مدرسة الكويت الانجليزية في تقديم الاهتمام الكافي بهذه الفئة من الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والسعي الدائم في تقديم تعليم متميز بأجواء آمنة لهم، وتعيين الكفاءات من المدرسين الذين استطاعوا أن يساهموا في تنمية الأطفال من الناحية التعليمية والتربوية ليصبحوا أفرادا فاعلين في مجتمعاتهم.

وأضافت المدرسة في بيانها أن تلك الجائزة كانت ضمن إطار التعاون المشترك البناء بين الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم (كالد)، وبين قسم الاحتياجات الخاصة في مدرسة الكويت الانجليزية، حيث انضم عدد من مدرسي القسم لمسابقة المعلم المتميز التي تنظمها الجمعية سنويا على مستوى كافة مدارس الكويت، وذلك للعمل على تطوير قدرات المعلمين وتبادل الخبرات من خلال برامج التوعية والدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية.

وذكر البيان أن هناك معايير لابد من تحقيقها للحصول على هذه الجائزة، والتي تكون في إطار الانجازات التي حققها المعلم ويحققها في مهنته وأيضا من خلال تقويم يعده القائمون على الجائزة، كما أن على المعلم أن يعرض ابتكاراته وابداعاته في طرق التعليم لهذه الفئة من الطلاب، بالتالي كانت جميع تلك الأمور السابقة لا تتحقق دون سمو أخلاقيات المهنة التي يجب أن يتمتع بها المدرس.