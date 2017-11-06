استقبل عميد كلية الهندسة والبترول بجامعه الكويت د.عبداللطيف الخليفي في مكتبه أعضاء هيئة التدريس الجدد الذين التحقوا بطاقم كلية الهندسة والبترول في سبتمبر من العام الجامعي 2017 ـ 2018، ورحب عميد الكلية بالأعضاء الجدد لانضمامهم بأسرة كلية الهندسة والبترول وهم كل من: د.شرف الخضر من قسم الهندسة المدنية ود.سالم الكنيمش من قسم الهندسة الكيميائية ود.دعيج الركيبي من قسم الهندسة المدنية ود.عبدالله العازمي من قسم الهندسة الميكانيكية ود.بندر المطيري من قسم الهندسة المدنية ود.عبدالله الابراهيم من قسم الهندسة الصناعية والنظم الإدارية ود.حسين عبدالله حسين من قسم الهندسة الكهربائية.

حضر الاجتماع كل من العميد المساعد للتخطيط والتطوير المهني د.إسراء العيسى والعميد المساعد للشؤون الطلابية د.خالد الهزاع والعميد المساعد للشؤون العلمية د.علي المطيري.

وأشار د.الخليفي في حديثه إلى ضرورة العطاء والتعاون ومراعاة اللوائح والقوانين الجامعية، والتعرف على الحقوق والواجبات والالتزام بها، موضحا أن الكلية تطمح لأن يكون هذا العام عاما دراسيا حافلا بالإنجازات الأكاديمية.

من جانبهم، قام كل من العمداء المساعدين بتقديم نبذة عن الخدمات والأمور التي تقدمها الكلية للزملاء أعضاء هيئة التدريس، موضحين لهم كيفية التعامل مع الطلبة وبعض الأمور الخاصة بالعمل اليومي كالحضور والغياب والتقيد باللوائح والقواعد، مبينين لهم أهمية دور هيئة التدريس في تطوير الطلبة وتدريبهم العلمي، مشيرين إلى أهمية مشاركة أعضاء هيئة التدريس في لجان القسم العلمي ولجان الكلية لما لها من أهمية في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الكلية لمنتسبيها، وأكدوا على ضرورة الالتزام بمناهج المقررات المعتمدة وأهمية المشاريع الطلابية التي تنمي مهارات الطلبة وتهيئهم لسوق العمل بعد التخرج.